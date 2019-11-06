Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Babywunsch

SAT.1Staffel 4Folge 183vom 06.11.2019
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau stürzt vom Balkon ihrer Wohnung in den Tod. Es war Mord. Der Ehemann sagt aus, dass seine Frau schwanger war. Doch die Obduktion ergibt, dass die Tote kein Kind erwartete. Kurz darauf erwischen die Kommissare den Ehemann mit seiner Geliebten beim Sex. Hat die Tote von der Affäre ihres Mannes gewusst und wollte sie ihn mit der vorgetäuschten Schwangerschaft zurück gewinnen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
