K 11 - Kommissare im Einsatz

Der todgeweihte Kommissar

SAT.1Staffel 4Folge 186vom 06.11.2019
Der todgeweihte Kommissar

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 186: Der todgeweihte Kommissar

20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerrit Grass will seine Mutter zum Polizeiball mitnehmen, doch sie erscheint nicht. Plötzlich erhält der Kommissar einen mysteriösen Anruf: Er soll zu einer öffentlichen Telefonzelle kommen, sonst ist seine Mutter tot. Dort nimmt der Entführer Kontakt zu dem Kommissar auf und Gerrit Grass gerät in eine tödliche Falle. Der Gangster hat eine Bombe in der Telefonzelle installiert ...

