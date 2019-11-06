Der todgeweihte KommissarJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 186: Der todgeweihte Kommissar
20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerrit Grass will seine Mutter zum Polizeiball mitnehmen, doch sie erscheint nicht. Plötzlich erhält der Kommissar einen mysteriösen Anruf: Er soll zu einer öffentlichen Telefonzelle kommen, sonst ist seine Mutter tot. Dort nimmt der Entführer Kontakt zu dem Kommissar auf und Gerrit Grass gerät in eine tödliche Falle. Der Gangster hat eine Bombe in der Telefonzelle installiert ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1