SAT.1Staffel 4Folge 188vom 06.11.2019
Folge 188: Weihnachtsmann Naseband

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Michael Naseband soll für einen Bekannten den Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum spielen. Nach seinem Auftritt wird der verkleidete Kommissar von zwei maskierten Männern brutal zusammengeschlagen. Die Männer haben Kommissar Naseband für dessen Bekannten gehalten. In welche kriminellen Kreise ist Michael Nasebands Bekannter geraten? Wird der Kommissar ihm helfen können ... Rechte: Sat.1

SAT.1
