K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 189: Der verlorene Sohn
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Putzfrau von Alexandra Rietz bittet die Kommissarin um Hilfe: Ihr Sohn hat ihr Erspartes geklaut. Als Alexandra Rietz in der Wohnung ihrer Putzfrau ankommt, liegt deren Sohn erstochen im Wohnzimmer. Unter Tränen gesteht die Mutter die Tat, doch Alexandra Rietz zweifelt an ihrem Geständnis ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1