Der verlorene Sohn

SAT.1Staffel 4Folge 189vom 06.11.2019
Folge 189: Der verlorene Sohn

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Putzfrau von Alexandra Rietz bittet die Kommissarin um Hilfe: Ihr Sohn hat ihr Erspartes geklaut. Als Alexandra Rietz in der Wohnung ihrer Putzfrau ankommt, liegt deren Sohn erstochen im Wohnzimmer. Unter Tränen gesteht die Mutter die Tat, doch Alexandra Rietz zweifelt an ihrem Geständnis ... Rechte: Sat.1

