K 11 - Kommissare im Einsatz

Kaffeefahrt in den Tod

SAT.1Staffel 4Folge 35vom 06.11.2019
Kaffeefahrt in den Tod

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 35: Kaffeefahrt in den Tod

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare hören während eines Telefonats, wie jemand niedergestochen wird. Der Anruf kam aus einem Landgasthof. Und tatsächlich finden Alexandra Rietz und Gerrit Grass im Hof des Wirtshauses die Leiche eines Mannes. Er war Teilnehmer einer Kaffeefahrt. Die beiden Veranstalter geben sich gegenseitig ein Alibi. Kommissar Naseband nimmt undercover an der nächsten Kaffeefahrt teil. Rechte: Sat.1

