K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Mord in der Metzgerei
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In den Mülltonnen einer Metzgerei werden menschliche Haare und eine blutverschmierte Bluse gefunden. Eine Kundin hat den Verdacht, dass der Metzger Menschenfleisch verarbeitet. Wenige Tage später wird eine junge Frau tot in der Metzgerei aufgefunden. Wusste die junge Frau von den illegalen Machenschaften des Metzgers und wurde sie deshalb sein nächstes Opfer? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1