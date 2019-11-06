Die entführte KommissarinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Die entführte Kommissarin
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare werden Zeugen eines kaltblütigen Mordes. Die tote Prostituierte hatte eine große Menge Heroin bei sich. Die Spur führt die Ermittler zu dem brutalen Zuhälter des Opfers. Er ist in der Drogenszene bekannt und mehrfach vorbestraft, doch er streitet den Mord ab. Dann geschieht das Unfassbare: Alexandra Rietz wird verschleppt ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1