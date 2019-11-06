Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die entführte Kommissarin

SAT.1Staffel 4Folge 46vom 06.11.2019
Die entführte Kommissarin

Die entführte KommissarinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 46: Die entführte Kommissarin

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare werden Zeugen eines kaltblütigen Mordes. Die tote Prostituierte hatte eine große Menge Heroin bei sich. Die Spur führt die Ermittler zu dem brutalen Zuhälter des Opfers. Er ist in der Drogenszene bekannt und mehrfach vorbestraft, doch er streitet den Mord ab. Dann geschieht das Unfassbare: Alexandra Rietz wird verschleppt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen