Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Abschiedsfeier

SAT.1Staffel 4Folge 47vom 06.11.2019
Tödliche Abschiedsfeier

Tödliche AbschiedsfeierJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 47: Tödliche Abschiedsfeier

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Während der Abschiedsfeier für einen Kollegen explodiert im K11 eine Briefbombe - der Kollege stirbt. Doch der Anschlag galt nicht ihm. Der Brief war an das Musikerduo adressiert, das auf seiner Abschiedsfeier gespielt hat. Für den Sänger des Duos ist klar: Die Bombe war für ihn bestimmt. Seine Ehefrau und ihr neuer Freund wollen ihn töten, um an sein Geld zu kommen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen