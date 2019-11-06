Todeskampf des KommissarsJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Todeskampf des Kommissars
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Vor einem leer stehenden Fabrikgebäude wird ein Obdachloser grausam niedergeschlagen aufgefunden. Die Spur führt die Kommissare in die illegale Kampfszene der Stadt: Das Opfer nahm an brutalen Preisboxkämpfen teil. Um den Täter ausfindig zu machen, schleust sich Michael Naseband verdeckt in die Wettmafia ein. Einer der härtesten Undercover-Einsätze des Kommissars beginnt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1