K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Drogenfalle Jugendheim
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche wird eine Betreuerin erstochen. Hat ihr untreuer Ehemann, der Schulden hatte und das Geld seiner Frau erben wollte, seine Finger im Spiel? Oder ein Heimbewohner, der eine Auseinandersetzung mit der Ermordeten hatte? Und auch die Heimleiterin scheint etwas zu verheimlichen! Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1