K 11 - Kommissare im Einsatz

Drogenfalle Jugendheim

SAT.1Staffel 4Folge 55vom 06.11.2019
Folge 55: Drogenfalle Jugendheim

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche wird eine Betreuerin erstochen. Hat ihr untreuer Ehemann, der Schulden hatte und das Geld seiner Frau erben wollte, seine Finger im Spiel? Oder ein Heimbewohner, der eine Auseinandersetzung mit der Ermordeten hatte? Und auch die Heimleiterin scheint etwas zu verheimlichen! Rechte: Sat.1

SAT.1
