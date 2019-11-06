Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Fitnesswahn

SAT.1Staffel 4Folge 56vom 06.11.2019
Tödlicher Fitnesswahn

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 56: Tödlicher Fitnesswahn

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Familienvater wird brutal in der Dusche seines Fitnessstudios ermordet. In seinem Spind finden die Kommissare das Ultraschallbild seines ungeborenen Babys und Anabolika. Die Ehefrau des Toten berichtet, dass ihr Mann an einem Muskelwettbewerb teilnehmen wollte. Sie macht den ärgsten Konkurrenten ihres Mannes für die Anabolika und den Mord verantwortlich ... Rechte: Sat.1

