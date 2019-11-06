Kommissarin unter AnklageJetzt kostenlos streamen
Folge 60: Kommissarin unter Anklage
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Skandal im K11: Bei einem Einsatz hat Kommissarin Rietz einen Unschuldigen kaltblütig erschossen. Kommissar Grass wurde Zeuge der schrecklichen Tat und belastet seine Kollegin schwer. Kommissarin Rietz muss ins Gefängnis. Michael Naseband glaubt als Einziger an ihre Unschuld. Dann bricht sie aus dem Gefängnis aus. Auf ihrer spektakulären Flucht rächt sie sich an ihrem Kollegen Grass ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1