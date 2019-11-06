Das verschwundene MädchenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Das verschwundene Mädchen
Folge vom 06.11.2019
Die Tochter einer Stadträtin verschwindet spurlos. Zuletzt wurde sie in einem Selbsthilfekurs für psychisch kranke Frauen gesehen - für die Ermittler der einzige Anhaltspunkt. Kommissarin Alexandra Rietz schleust sich undercover in diesen Kurs ein. Dabei gerät sie in höchste Lebensgefahr. Sie wird entführt und in ein Versteck verschleppt ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
