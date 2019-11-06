Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das verschwundene Mädchen

SAT.1Staffel 4Folge 62vom 06.11.2019
Das verschwundene Mädchen

Das verschwundene MädchenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 62: Das verschwundene Mädchen

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Tochter einer Stadträtin verschwindet spurlos. Zuletzt wurde sie in einem Selbsthilfekurs für psychisch kranke Frauen gesehen - für die Ermittler der einzige Anhaltspunkt. Kommissarin Alexandra Rietz schleust sich undercover in diesen Kurs ein. Dabei gerät sie in höchste Lebensgefahr. Sie wird entführt und in ein Versteck verschleppt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen