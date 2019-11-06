K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Tödlicher Liebesbeweis
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine vermögende Ehefrau wird entführt. Ihr Ehemann und die Tochter sind schockiert. Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Tatort gerufen. Dort finden sie zwei ermordete Frauen: Die entführte Ehefrau und ihre Geiselnehmerin. Die beiden toten Frauen verbindet ein dunkles Geheimnis: Die Entführte hat vor Jahren ihr Kind adoptiert und die Geiselnehmerin ist die leibliche Mutter des Mädchens ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1