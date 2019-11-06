Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Liebesbeweis

SAT.1Staffel 4Folge 68vom 06.11.2019
Tödlicher Liebesbeweis

Tödlicher LiebesbeweisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 68: Tödlicher Liebesbeweis

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine vermögende Ehefrau wird entführt. Ihr Ehemann und die Tochter sind schockiert. Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Tatort gerufen. Dort finden sie zwei ermordete Frauen: Die entführte Ehefrau und ihre Geiselnehmerin. Die beiden toten Frauen verbindet ein dunkles Geheimnis: Die Entführte hat vor Jahren ihr Kind adoptiert und die Geiselnehmerin ist die leibliche Mutter des Mädchens ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen