K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Kommissar unter Beschuss
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare nehmen einen skrupellosen Waffenhändler fest. Als er im Gefangenentransporter an einen sichereren Ort gebracht werden soll, bricht er tot zusammen - doch in der Pathologie wacht der vermeintlich Tote wie durch ein Wunder wieder auf und nimmt den Gerichtsmediziner als Geisel ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
