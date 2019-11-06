Mörderisches KlassentreffenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Mörderisches Klassentreffen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alexandra Rietz ist zu ihrem Klassentreffen eingeladen. Auf der ausgelassenen Feier trifft sie ihre große Jugendliebe wieder. Die beiden verbringen einen romantischen Abend miteinander und kommen sich näher. Doch dann passiert ein schreckliches: Der Mann wird auf der Party ermordet. In seinem Weinglas findet die Spurensicherung ein tödliches Gift ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1