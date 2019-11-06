Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 80vom 06.11.2019
Folge 80: Plötzlich Vater

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein minderjähriger Junge reißt von zu Hause aus. Er ist auf der Suche nach seinem leiblichen Vater. Die erste Spur führt die Kommissare auf einen Flugplatz. Doch statt dem Jungen, finden die Ermittler einen Behälter mit hoch gefährlichem Gift. Dann erhalten sie einen Anruf: Der angebliche Vater hat das Kind in seiner Gewalt. Er will den Jungen gegen das Gift eintauschen ... Rechte: Sat.1

