K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Die Tochter des Kommissars
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die große Jugendliebe von Kommissar Grass braucht seine Hilfe: Ihre Tochter wurde von maskierten Männern in ein Auto gezerrt und verschleppt. Die verzweifelte Frau beichtet dem Kommissar ein Geheimnis: Er ist der Vater des entführten Mädchens. Um das Leben seiner Tochter zu retten, schleust sich Kommissarin Rietz Undercover bei den Verdächtigen ein ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1