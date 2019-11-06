Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sex mit dem Staatsanwalt

SAT.1Staffel 4Folge 87vom 06.11.2019
Sex mit dem Staatsanwalt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 87: Sex mit dem Staatsanwalt

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Frau liegt nur mit einem Slip bekleidet tot in ihrem Wohnzimmer. Ihr Mann ist nackt ans Ehebett gefesselt und schreit um Hilfe. Die Kommissare befreien ihn und erfahren: Das Ehepaar wollte sein Sexleben aufpeppen und ist dabei auf einen betrügerischen Partnertausch reingefallen. Das Opfer behauptet, dass Staatsanwalt Kirkitadse und seine Freundin hinter dem Verbrechen stecken ... Rechte: Sat.1

