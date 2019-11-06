Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Clownsmörder

SAT.1Staffel 4Folge 88vom 06.11.2019
Folge 88: Der Clownsmörder

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Als der Zwillingsbruder eines Clowns brutal ermordet wird, deutet alles darauf hin, dass er einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist. Scheinbar wollte einer seiner Konkurrenten den unbeliebten Clown aus dem Weg räumen. Doch ein mysteriöser Anruf bringt die Ermittler auf eine neue Spur ... Rechte: Sat.1

SAT.1
