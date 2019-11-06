K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Der Clownsmörder
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als der Zwillingsbruder eines Clowns brutal ermordet wird, deutet alles darauf hin, dass er einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist. Scheinbar wollte einer seiner Konkurrenten den unbeliebten Clown aus dem Weg räumen. Doch ein mysteriöser Anruf bringt die Ermittler auf eine neue Spur ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1