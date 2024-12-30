Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Explosives Erwachen

SAT.1Staffel 6Folge 110vom 30.12.2024
Folge 110: Explosives Erwachen

22 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12

Ein Mann wacht auf und ein Albtraum beginnt: Unbekannte haben ihn betäubt, seine Frau entführt und ihm einen Bombengürtel umgeschnallt. Die Forderung: Er soll eine Bank überfallen! Nimmt er den Gürtel ab, wird er in die Luft gesprengt und seine Frau stirbt. Der Mann stürmt die Filiale und entkommt mit der Beute und einer Geisel.

