K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Explosives Erwachen
22 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Ein Mann wacht auf und ein Albtraum beginnt: Unbekannte haben ihn betäubt, seine Frau entführt und ihm einen Bombengürtel umgeschnallt. Die Forderung: Er soll eine Bank überfallen! Nimmt er den Gürtel ab, wird er in die Luft gesprengt und seine Frau stirbt. Der Mann stürmt die Filiale und entkommt mit der Beute und einer Geisel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1