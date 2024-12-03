Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst vor dem Mädchenmörder

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 03.12.2024
21 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Eine junge Frau wird während eines illegalen Autorennens erschossen. Die Rennclique hüllt sich in Schweigen. Die Tote wohnte mit zwei weiteren Mädchen in einer WG. Mit ihren Mitbewohnerinnen hat sie regelmäßig illegale Autorennen besucht. Dann wird ein weiteres Mitglied der Mädchen WG Opfer eines Anschlags. Sie überlebt schwer verletzt.

