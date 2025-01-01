Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst vorm schwarzen Mann

SAT.1Staffel 6Folge 14
Angst vorm schwarzen Mann

Angst vorm schwarzen MannJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 14: Angst vorm schwarzen Mann

22 Min.Ab 12

Ein Schornsteinfeger soll während seiner Arbeit eine Kundin bestohlen haben. Von dem Beschuldigten fehlt jede Spur - auch seine Frau weiß nicht, wo er steckt. Die Familie lebt am Existenzminimum, der Schornsteinfeger hätte also ein Motiv. Dann stellt sich heraus: Der Verdächtige hat eine Geliebte! Kurz darauf wird er tot aufgefunden ...

