Der falsche Zeuge

Folge 20: Der falsche Zeuge

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt völlig aufgelöst ins K11. Ihr Ex-Freund will jemanden ermorden. Sie hat ein Telefonat belauscht, in dem er angeblich für einen Auftragsmord angeheuert wurde. Die Kommissare sollen diesen Mord verhindern. Doch der vermeintliche Mörder kann den Kommissaren immer wieder entwischen. Er scheint ihnen stets einen Schritt voraus zu sein.

