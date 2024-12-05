Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwei sind einer zu viel

SAT.1Staffel 6Folge 15vom 05.12.2024
Zwei sind einer zu viel

Zwei sind einer zu vielJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 15: Zwei sind einer zu viel

22 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Eine Millionärs-Gattin verschwindet spurlos aus ihrer Villa, Kampf- und Blutspuren deuten auf ein Verbrechen hin. Ehemann und Sohn sind überzeugt davon, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Und sie behalten Recht, kurz darauf geht eine Lösegeldforderung ein. Dann der Schock: Auf dem Erpresserschreiben werden DNA-Spuren des Sohnes sichergestellt!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen