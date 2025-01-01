Eine Hochzeit und ein TodesfallJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Eine Hochzeit und ein Todesfall
Ab 12
Ein Bräutigam bricht auf seiner Hochzeitsfeier zusammen und stirbt. Laut Obduktionsbericht wurde er mit Arsen getötet. Auch die Braut hat leichte Vergiftungserscheinungen. Wer hatte es auf das frisch angetraute Paar abgesehen? Die Ermittlungen bringen ein schmutziges Geheimnis ans Licht: Der Tote hatte eine Affäre mit der besten Freundin und Trauzeugin seiner Frau.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
