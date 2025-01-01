Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ermittlung hinter Gittern

SAT.1Staffel 6Folge 13
Ermittlung hinter Gittern

Ermittlung hinter GitternJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 13: Ermittlung hinter Gittern

23 Min.Ab 12

Ein Gefängniswärter wird erhängt aufgefunden. Alles deutet auf einen Suizid hin, doch seine schwangere Freundin glaubt nicht an Selbstmord. Sie ist überzeugt davon, dass er etwas Brisantes über seine Kollegen herausgefunden hat. Michael Naseband schleust sich undercover als Insasse in das Gefängnis ein, in dem ein menschenunwürdiger Zustand herrscht ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen