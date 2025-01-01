K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Entführung im Radio
22 Min.Ab 12
Michael Naseband ist gemeinsam mit einer Psychologin zu Gast in einer Radiosendung. Plötzlich meldet sich ein anonymer Anrufer und behauptet, dass er die Schwester der Psychologin in seiner Gewalt hat. Er will Rache für seine tote Frau. Die Entführte ist in einem Kühlschrank eingesperrt. In wenigen Stunden wird sie ersticken. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1