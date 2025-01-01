K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Drei Mörder für eine Leiche
22 Min.Ab 12
Kommissar Grass erhält einen schockierenden Anruf: Ein Unbekannter gesteht einen Mord und erschießt sich während des Telefonats! Der Selbstmörder wird in einer Kiesgrube gefunden, doch wo ist sein angebliches Opfer? Der Anrufer will einen neunzehnjährigen Jungen umgebracht haben, der vor zwei Wochen in Portugal verschwunden ist.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1