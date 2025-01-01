Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Entführt und verraten

SAT.1Staffel 6Folge 2
Folge 2: Entführt und verraten

22 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge entdeckt auf seinem Schul-Computer brisantes Videomaterial: Ein gefesselte Mädchen bittet um Lösegeld für seine Freilassung. Kommissarin Rietz erkennt die junge Frau, sie wird seit drei Monaten vermisst! Ihre Mutter ist geschockt, es hat sich nie ein Entführer gemeldet. Aber wozu dann das Erpresservideo?

