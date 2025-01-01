K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Entführt und verraten
22 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge entdeckt auf seinem Schul-Computer brisantes Videomaterial: Ein gefesselte Mädchen bittet um Lösegeld für seine Freilassung. Kommissarin Rietz erkennt die junge Frau, sie wird seit drei Monaten vermisst! Ihre Mutter ist geschockt, es hat sich nie ein Entführer gemeldet. Aber wozu dann das Erpresservideo?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1