K 11 - Kommissare im Einsatz

Spiel, Satz und Tod

SAT.1Staffel 6Folge 6
Folge 6: Spiel, Satz und Tod

22 Min.Ab 12

Beim Einbruch in eine Villa wird der Täter von der Eigentümerin erschossen. Die Kommissare finden bei ihm einen Grundriss des Hauses und einen Schlüssel zur Eingangstür. Kurz zuvor hatte der Einbrecher Kontakt mit dem Tennislehrer der Eigentümerin. Haben die Männer die Tat gemeinsam geplant?

SAT.1
