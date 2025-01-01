K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Spiel, Satz und Tod
22 Min.Ab 12
Beim Einbruch in eine Villa wird der Täter von der Eigentümerin erschossen. Die Kommissare finden bei ihm einen Grundriss des Hauses und einen Schlüssel zur Eingangstür. Kurz zuvor hatte der Einbrecher Kontakt mit dem Tennislehrer der Eigentümerin. Haben die Männer die Tat gemeinsam geplant?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1