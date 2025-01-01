Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Tod verfolgt

SAT.1Staffel 6Folge 129
Folge 129: Vom Tod verfolgt

23 Min.Ab 12

Ein Profikiller erhält einen mörderischen Auftrag: Er soll Gerrit Grass innerhalb von drei Tagen töten, seine Leiche darf nicht gefunden werden! Der Kommissar ist Kronzeuge in einem Menschenhändlerprozess - die Angeklagten wollen seine Aussage um jeden Preis verhindern. Der erfahrene Killer heftet sich an die Fersen von Gerrit Grass und folgt ihm wie ein Schatten. Dabei wird er Zeuge eines bizarren Doppellebens, das der Kommissar bislang vor seinen Kollegen verbergen konnte ...

SAT.1
