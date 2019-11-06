Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lebendig begraben

SAT.1Staffel 6Folge 186vom 06.11.2019
Folge 186: Lebendig begraben

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mädchen verschwindet spurlos. Erster Anhaltspunkt: Ein Kellerverlies mit Sexspielzeugen. Der verdächtige Besitzer will nichts über den Aufenthaltsort des Mädchens wissen. Die weiteren Ermittlungen führen zu drei Jugendlichen, mit denen die Vermisste die letzten Tage verbracht haben soll. Als einer der Jungs den Mord an ihr gesteht und den Kommissaren zeigen will, wo er die Leiche vergraben hat, ist sie spurlos verschwunden ... Rechte: Sat.1

