K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 186: Lebendig begraben
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mädchen verschwindet spurlos. Erster Anhaltspunkt: Ein Kellerverlies mit Sexspielzeugen. Der verdächtige Besitzer will nichts über den Aufenthaltsort des Mädchens wissen. Die weiteren Ermittlungen führen zu drei Jugendlichen, mit denen die Vermisste die letzten Tage verbracht haben soll. Als einer der Jungs den Mord an ihr gesteht und den Kommissaren zeigen will, wo er die Leiche vergraben hat, ist sie spurlos verschwunden ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1