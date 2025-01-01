Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Liebesdienste

SAT.1Staffel 6Folge 37
23 Min.Ab 12

Eine reiche Witwe stürzt von der Dachterrasse ihrer Wohnung in den Tod. Ihre Nachbarin erzählt von einem heftigen Streit zwischen der Toten und deren Neffen. Doch der hat ein Alibi für die Tatzeit. Die beste Freundin der Ermordeten hingegen verdächtigt einen Callboy. Die Tote soll den gutaussehenden jungen Mann schon lange für Liebesdienste bezahlt haben. Doch was hätte er für ein Motiv?

