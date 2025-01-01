Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Selbstmord mit zwei Tätern

SAT.1Staffel 6Folge 41
22 Min.Ab 12

Eine Frau wird erhängt in ihrem Haus aufgefunden. Die gefesselten Hände der Toten machen klar: Es kann kein Selbstmord gewesen sein. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, ist der Täter sogar noch im Haus! Doch er kann unerkannt fliehen und hinterlässt viele Rätsel: Das Opfer wurde weder geknebelt, noch betäubt.

