Vergewaltigung nach PlanJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Vergewaltigung nach Plan
22 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Eine Frau wird vergewaltigt. Sie kann den Täter niederschlagen. Der Mann bestreitet die Tat, angeblich hatte das Opfer freiwillig Sex mit ihm. Und tatsächlich: Einen Tag später zieht die junge Frau ihre Anklage überraschend zurück. Als die Kommissare sie nach den Gründen befragen wollen, finden sie die Zeugin schwer misshandelt auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1