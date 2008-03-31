Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Christian Storm unter Verdacht

SAT.1Staffel 6Folge 43vom 31.03.2008
Christian Storm unter Verdacht

Christian Storm unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 43: Christian Storm unter Verdacht

22 Min.Folge vom 31.03.2008Ab 12

Ein Ermittler von Lenßen & Partner soll auf einen Journalisten eingestochen haben. Doch auch Christian Storm ist schwer verletzt. Der Journalist hat auf ihn geschossen - angeblich aus Notwehr. Im Fernsehen wird der Detektiv von Lenßen & Partner als gefährlicher Verbrecher verleumdet. Kurz nach Ausstrahlung der Sendung ist der Journalist tot.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen