K 11 - Kommissare im Einsatz

Das perfekte Opfer

SAT.1Staffel 6Folge 51
Das perfekte Opfer

Folge 51: Das perfekte Opfer

23 Min.Ab 12

Eine 18-jähriges Mädchen wird ins Krankenhaus eingeliefert: Sie wurde vergewaltigt, weigert sich aber, Anzeige zu erstatten. Robert Ritter erfährt zufällig von dem Vorfall und beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln. Gemeinsam mit Michael Naseband macht er die Schülerin ausfindig, doch sie streitet alles ab.

