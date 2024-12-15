Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine Bombe im Bett

SAT.1Staffel 6Folge 63vom 15.12.2024
Eine Bombe im Bett

Folge 63: Eine Bombe im Bett

23 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12

Im Stadtpark explodiert eine Bombe. Der Täter fordert eine Million Euro, sonst wird es wieder eine Explosion geben. Im letzten Moment kann ein weiterer Sprengsatz entschärft werden. Die Kommissare nehmen einen Verdächtigen fest, doch der leugnet die Tat. Plötzlich taucht eine Bombe im Kommissariat auf ...

