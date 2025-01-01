Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine Frau außer Kontrolle

SAT.1Staffel 6Folge 72
Eine Frau außer Kontrolle

Eine Frau außer KontrolleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 72: Eine Frau außer Kontrolle

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird brutal niedergeschlagen und liegt im Koma. Seine Schwester leidet unter extremen Stimmungsschwankungen. Der Schock? Die Kommissare bezweifeln es. Als das Mädchen am Krankenbett ihres Bruders einen Lachanfall bekommt, sind sich die Kommissare sicher: Sie steht unter Drogeneinfluss. Ein anonym zugespielter Hinweis bestätigt den Verdacht.

