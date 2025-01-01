K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Tote reden nicht
23 Min.Ab 12
Auf einen Strafverteidiger werden mehrere Anschläge verübt. Statt mit den Kommissaren zusammenzuarbeiten, behindert er sogar ihre Ermittlungen. Seine Ehefrau verdächtigt einen zwielichtigen Zuhälter, der von ihrem Mann verteidigt wird. Nach einem Besuch im Bordell des verdächtigen Mandanten verschwindet der Anwalt spurlos. Ist der Zuhälter für das Verschwinden des Mannes verantwortlich?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
