K 11 - Kommissare im Einsatz

Pension des Grauens

SAT.1Staffel 6Folge 88
Pension des Grauens

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 88: Pension des Grauens

22 Min.Ab 12

Alexandra Rietz fährt mit einer Freundin nach einem gemeinsamen Wellness-Wochenende nach Hause. Die beiden Frauen haben eine Autopanne und müssen die Nacht in einer nahegelegenen Pension verbringen. Doch dort ereignen sich merkwürdige Dinge. Als die beiden zufällig in einen Horror-Film im Fernsehen zappen, bemerken sie, dass der Film in ihrem Hotelzimmer spielt ...

