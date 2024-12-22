Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 89vom 22.12.2024
Folge 89: Ein Geschenk für Kommissar Grass

23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Ein erfolgreicher Künstler liegt tot in seiner Werkstatt. Am Tatort finden sich Spuren von Kokain. Die Galeristin des Toten lenkt den Verdacht auf seine Freundin. Sie hatte wegen ihrer Drogensucht häufig Streit mit dem Künstler. Und tatsächlich: Die Freundin des Toten bricht im Drogenrausch in seine Wohnung ein. Die Kommissare finden zudem bei ihr ein halbes Kilo Kokain ...

SAT.1
