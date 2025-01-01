Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

E-Mail von einem Toten

SAT.1Staffel 7Folge 106
E-Mail von einem Toten

E-Mail von einem TotenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 106: E-Mail von einem Toten

22 Min.Ab 12

Ein Detektiv wird ermordet. Sein letzter Auftraggeber war ein Chirurg, der an der Treue seiner Frau zweifelte. Laut Aussage des Arztes hatte der Detektiv den Auftrag bereits abgeschlossen. Er konnte der Ehefrau keine Affäre nachweisen. Doch in der Detektei finden die Kommissare Fotos der beschatteten Frau. Sie zeigen sie mit einem fremden Mann. Die Ehefrau gesteht, dass der Detektiv sie mit den Bildern erpresst hat. Wurde ihm seine Habgier zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen