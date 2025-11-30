Rendezvous mit einem MörderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Rendezvous mit einem Mörder
23 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Ein halbnackter Mann liegt ermordet in seiner Wohnung. Ein Champagnerglas mit Lippenstiftabdruck deutet auf Damenbesuch hin. Und tatsächlich: Eine Nachricht auf seiner Mailbox beweist, dass er zur Tatzeit mit einer Frau verabredet war. Er hatte sie zuvor beim Speed-Dating kennengelernt. Die Verdächtige bestreitet jedoch, sich mit ihm getroffen zu haben und weigert sich, eine Speichelprobe abzugeben.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1