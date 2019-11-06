Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutschwestern

SAT.1 Staffel 7 Folge 13 vom 06.11.2019
Folge 13: Blutschwestern

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Todesschreie aus einer Villa. Als die Kommissare das Haus durchsuchen, finden sie ein Schlafzimmer voll Blut. In der Villa leben zwei Schwestern, von den beiden fehlt jedoch jede Spur. Angeblich sind die Frauen in Urlaub gefahren, aber niemand weiß, wohin ... Rechte: Sat.1

SAT.1
