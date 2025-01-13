Sexaffären einer MutterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Sexaffären einer Mutter
22 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Eine alleinerziehende Mutter verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung und lässt ihr kleines Kind zurück. Es gibt Hinweise auf ein Gewaltverbrechen - Nachbarn und der Vater der Kleinen behaupten, dass die junge Frau ständig wechselnde Liebhaber hatte. Und tatsächlich deutet alles darauf hin, dass es einen neuen Mann im Leben der Vermissten gibt. Hat sie ihr Kind für die neue Liebe im Stich gelassen oder wurde sie verschleppt und sogar ermordet?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1