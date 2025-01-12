K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Der Tod trampt mit
23 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Eine männliche und eine weibliche Leiche werden im Wald gefunden - amerikanische Rucksacktouristen. Die Kommissare ermitteln in der Jugendherberge, in der die Toten zuletzt übernachtet haben und treffen dort auf den Ex-Freund der Amerikanerin. Hat der Verlassene das neue Paar aus Eifersucht getötet? Kurz darauf wird in dem Wald eine weitere Frauenleiche gefunden. Auch diese Rucksacktouristin hat zuletzt in der Jugendherberge übernachtet. Kommissar Ritter ermittelt undercover ...
