K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Das Geheimnis von Zimmer 304
22 Min.Ab 12
Ein Gast verschwindet spurlos aus seinem Hotelzimmer - er lässt eine große Blutlache in seinem Bett zurück. Die Ermittlungen ergeben, dass er in der Nacht Besuch von zwei jungen Frauen hatte. Kurz darauf wird eine der beiden erdrosselt auf dem Straßenstrich gefunden. Als klar wird, dass das Blut nicht von dem Hotelgast, sondern von der zweiten jungen Frau stammt, wird das vermeintliche Opfer zum Täter ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1