Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Blutrubin

SAT.1Staffel 7Folge 12vom 30.11.2025
Der Blutrubin

Der BlutrubinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 12: Der Blutrubin

22 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Ein maskierter Mann überfällt ein Juweliergeschäft und fordert einen wertvollen Rubin. Als sich die Besitzerin zur Wehr setzt, dreht er durch und erschießt sie. Anschließend flüchtet er in einem schwarzen Geländewagen. Als potenzielle Täter kommen nur Familienangehörige in Frage, niemand sonst wusste von dem Rubin. Besonders verdächtig ist der Sohn der Toten. Durch seine Drogensucht steckt er in finanziellen Schwierigkeiten, außerdem hat er kein Alibi.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen